مسرور بارزاني يشارك في مؤتمر لجامعة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يشارك رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، في مؤتمر في جامعة كوردستان بمدينة اربيل.

وينعقد المؤتمر تحت عنوان "وحدة الصف والدستور"، ويشارك فيه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس برلمان الاقليم ريواز فايق.

وفي نهاية المؤتمر سيجري حوار خاص مع نيجيرفان بارزاني بخصوص مسألة وحدة الصف والدستور.

ومن المقرر ان يلقي رئيس الحكومة مسرور بارزاني كلمة وسيتم بثها بشكل مباشر.

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سوار احمد