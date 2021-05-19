بلاسخارت: توحيد الصف مفتاح انتصار اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت

ويأتي هذا اليوم الاربعاء، خلال مشاركتها في مؤتمر في جامعة كوردستان بمدينة اربيل تحت عنوان "وحدة الصف والدستور" بحضور العديد من الشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية.

وقالت بلاسخارت "اقليم كوردستان قدم الكثير من التضحيات حتى وصل الى هذه المرحلة ولكن الاقليم مثله مثل كل المناطق، الحرية لا تأتي بسهولة ووحدة الصف هي مفتاح الانتصارات".

وتابع ان "العراق عموما يحتاج الى وحدة الصف لنيل المكاسب ووضع اقليم كوردستان مختلف جدا من حيث الحالة التعددية الدينية والقومية فيه وحين زار البابا فرنسيس الاقليم، لاحظ هذا الأمر ورآه بعينيه وهذه التعددية احدى النقاط المهمة وتمهد الطريق من اجل تطوير اقليم كوردستان ويجب حماية هذا التنوع".

واكدت بلاسخارت ان تحقيق الديمقراطية في الحكم يحتاج الى وقت كاف ولا بد من التمسك بالأمل دائما، ولوضع الأمور في مسارها الصحيح نحتاج الى العمل الدؤوب والمثابرة ويجب وضع استراتيجيات للعمل وحين يكون هناك خطر على وحدة الصف ينبغي ان تعمل كافة الاطراف السياسية على الحل وإزالة المخاطر".

واضافت "بدون محاربة الفساد وبدون توحيد البيشمركة لن يكون هناك اي نتيجة، يجب توحيد قوات البيشمركة ويجب تحقيق التوافق الوطني لارساء دعائم الاستقرار".

واكدت بلاسخارت ان الأمم المتحدة ستواصل دعم الاقليم لكن المفتاح بيد القوى السياسية في الاقليم وفق تعبيرها.

ويجري المؤتمر بحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس برلمان الاقليم ريواز فايق وممثلين عن الأحزاب الكوردستانية و29 دبلوماسيا والعديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية.

سوار احمد