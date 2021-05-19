اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق كوردستان

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أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الأربعاء هي کالتالي:

100 دولار مقابل 148800 دينار عراقي

100 يورو مقابل 192000 دينار عراقي

100 باون بريطاني مقابل 210000 دينار عراقي

الف تومان إيراني مقابل 6600 دينار عراقي

100 ليرة تركية مقابل 18000 دينار عراقي

1 دينار أردني مقابل 2900 دينار عراقي

أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:

مثقال ذهب عيار (24) مقابل 446000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (21) مقابل 393000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (18) مقابل 335000 دينار عراقي

سوار أحمد

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