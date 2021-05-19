المانيا وتركيا ترفضان اجراء التصويت على الانتخابات السورية بأراضيها

أربيل (كوردستان 24)- قال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان ان كلا من المانيا وتركيا ابلغتا دمشق برفضها اجراء الانتخابات الرئاسية السورية على اراضيها.

وقال سوسان في حوار مع قناة "السورية" إن الانتخابات ستجري في القسم الأعظم من السفارات السورية في الخارج، باستثناء تركيا وألمانيا، إضافة إلى الدول التي سبق أن أغلقت البعثات الدبلوماسية السورية فيها.

وأوعز سوسان المواقف الرافضة لإجراء التصويت، لخلفيات سياسية تنطلق "من موقفها بإتجاه سوريا".

وحمّل سوسان تلك الدول "المسؤولية السياسية والقانونية عن ذلك القرار، فهي تنتهك القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدولية" وقال إن "الانتخابات شأن سيادي، والسفارة هي جزء من التراب الوطني".

وأعرب سوسان عن ثقته بأن ثمة "حماسة شديدة للمشاركة" وقال "بكل ثقة، نحن مرتاحون جدا لحجم المشاركة وسترون يوم الخميس كيف سيتوافد السوريون للإدلاء بأصواتهم".

ومن المقرر أن يبدا ألتصويت في السابعة من صباح يوم غد الخميس، ويستمر حتى السابعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة وفق ما افاد موقع "روسيا اليوم".

وكانت الخارجية السورية دعت المواطنين السوريين في المغتربات إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية.

سوار احمد