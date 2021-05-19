"كورونا في 24 ساعة".. تراجع بالإصابات ومؤشر الوفيات مستقر في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل إقليم كوردستان الأربعاء تراجعاً طفيفاً بإصابات فيروس كورونا، واستقراراً في مؤشر الوفيات في الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إنها شخّصت 832 إصابة جديدة بالوباء، مع تأكيد 8 حالات وفاة في المحافظات الأربع الوحدات الإدارية.

وتعافى في الفترة نفسها 853 مريضاً من الوباء، ليرتفع رصيد إقليم كوردستان للمتشافين إلى 146 ألفاً و558 حالة في عموم المحافظات.

وبلغ إجمالي الإصابات 163 ألفاً و17 حالة مؤكدة، منها 4184 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان في آذار مارس العام الماضي.