انطلاق الاقتراع في انتخابات الرئاسة السورية في الخارج

أربيل (كوردستان 24)- بدأ المواطنون السوريون المقيمون في عدد من الدول بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية، وذلك وسط رفض من قبل المعارضة السورية لما تسميها "مسرحية".

وبدأ الاقتراع في مقار السفارات في البحرين والكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي فتحت أبوابها منذ السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لكل بلد، فيما رفضت المانيا وتركيا ان يجري الاقتراع على اراضيها.

وكانت الخارجية السورية دعت المواطنين السوريين في المغتربات إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، فيما شكك مسؤولون غربيون في نزاهة تلك الانتخابات ورفضوا مسبقا الاعتراف بها لأنها تستثني السوريين المقيمين بالخارج" وتنظم في ظل غياب بيئة غير آمنة ومحايدة، على حد قولهم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل يوم الاربعاء 26 من الشهر الحالي في وقت ترفض فيه المعارضة السورية ودول غربية الاعتراف بشرعية الانتخابات، لعدم ارتباطها بمعايير تحفظ استقلاليتها ونزاهتها تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي بشار الأسد والمحامي محمود مرعي وعبد الله سلوم سلوم.

سوار احمد