الإعلام الأمني يعلن حصيلة العملية الامنية ضد داعش في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الإعلام الأمني حصيلة العملية الامنية ضد داعش في كركوك مشيرة الى انها عثرت على عدد من الصواريخ والأوكار والأنفاق.

واعلنت الخلية في بيان يوم الاربعاء، ان "القوات الأمنية ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، عثرت مساء اليوم، على تسعة أوكار للإرهابيين و15 عبوة ناسفة وثلاثة أنفاق و127 صاروخا مختلف الأنواع".

وتابع البيان "عملية واسعة من أربعة محاور انطلقت صباح اليوم، لتفتيش وتطهير مناطق وادي الشاي ووادي زغيتون وقرية السادة وقضاء الطوز، والبحث عن فلول عصابات داعش الارهابية، بإسناد جوي من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

سوار احمد