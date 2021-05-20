أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق الإقليم
أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الخميس هي کالتالي:
100 دولار مقابل 148900 دينار عراقي
100 يورو مقابل 181500 دينار عراقي
100 باون بريطاني مقابل 210000 دينار عراقي
الف تومان إيراني مقابل 6800 دينار عراقي
100 ليرة تركية مقابل 17700 دينار عراقي
1 دينار أردني مقابل 2900 دينار عراقي
أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:
مثقال ذهب عيار (24) مقابل 448000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (21) مقابل 395000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (18) مقابل 336000 دينار عراقي
سوار أحمد