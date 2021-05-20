اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق الإقليم

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أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
کوردستان اسعار الذهب اسعار الدولار اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الخميس هي کالتالي:

100 دولار مقابل 148900 دينار عراقي

100 يورو مقابل 181500 دينار عراقي

100 باون بريطاني مقابل 210000 دينار عراقي

الف تومان إيراني مقابل 6800 دينار عراقي

100 ليرة تركية مقابل 17700 دينار عراقي

1 دينار أردني مقابل 2900 دينار عراقي

أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:

مثقال ذهب عيار (24) مقابل 448000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (21) مقابل 395000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (18) مقابل 336000 دينار عراقي

سوار أحمد

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