هولندا وبريطانيا تقدمان مقترحات لوزارة البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال المستشار العسكري للقنصلية الهولندية لدى اقليم كوردستان، الكولونيل يان تين هوف، ان بلاده تتابع عملية الإصلاح داخل مؤسسة البيشمركة، مشيرا الى ان هولندا وبريطانيا قدمت مقترحات لوزارة البيشمركة.

وقال يان تين هوف لكوردستان 24 ان "بالتنسيق مع بريطانيا نعمل على عملية الإصلاح بين قوات البيشمركة".

واشار الى انه تم انشاء مقرات تنسيق بهدف متابعة عملية الإصلاح وهيكلة قوات البيشمركة.

واكد يان تين هوف ان بلاده والمملكة المتحدة قدمتا مقترحات لوحدات 70 و 80 لقوات البيشمركة وكذلك للطرفين السياسيين، بهدف التباحث، مشيرا الى انه في حال اقرار تلك المقترحات فسيتم حل العديد من المشاكل والخلافات.

سوار احمد