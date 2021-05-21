بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

أربيل (كوردستان 24)- بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 11 يوماً من القصف الذي أدى إلى مقتل 240 شخصاً معظمهم في غزة.

ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ فجر يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأميريكي جو بايدن في وقت لاحق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له توقيت وقف إطلاق النار.

وأضاف بايدن أن وقف إطلاق النار أتاح "فرصة حقيقية" للتقدم.

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أكد قرار وقف إطلاق النار في غزة قبل ساعات، وفق ما افادت "بي بي سي".

وقال المجلس في بيان إن "مجلس وزراء الأمن السياسي وافق بالإجماع على توصية جميع العناصر الأمنية، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس الموساد، ورئيس مجلس الأمن القومي، بقبول المبادرة المصرية بوقف إطلاق نار متبادل غير مشروط، سيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق".

وفي وقت سابق، قال مسؤول بحركة حماس إن الهدنة ستبدأ في الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرنيتش).

وبينما أكدت إسرائيل وقف إطلاق النار، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار أُطلقت في جنوبي إسرائيل، مما يشير إلى إطلاق صواريخ من غزة.

وفي غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام فلسطينية في غزة عن ضربات جوية جديدة على القطاع.

وبدأ القتال في غزة في 10 مايو/أيار بعد أسابيع من تصاعد حدة التوتر الإسرائيلي الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، والذي بلغ ذروته خلال اشتباكات في محيط المسجد الأقصى.

وبدأت حماس إطلاق صواريخ بعد تحذير إسرائيل بالانسحاب من الموقع، مما أدى إلى شن غارات جوية انتقامية.

وقُتل نحو 232 شخصا في غزة حتى الآن، من بينهم ما يزيد على 100 امرأة وطفل، وفقا لوزارة الصحة في حكومة حماس.

سوار احمد