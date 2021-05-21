مقاتلات تركية تقصف موكب سيارات "للعمال" قرب دهوك

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤولان محليان ان مقاتلات تركية قصفت موكب سيارات تابع لحزب العمال الكوردستاني مما أدى الى وقوع ضحايا.

وقال مدير ناحية مانكيش التابعة لمحافظة دهوك، مشتاق عصمت لكوردستان 24 "في الساعة 10:05 من ليلة امس، تم قصف موكب سيارات تابعة لحزب العمال الكوردستاني من قبل المقاتلات التركية بالقرب من قرية ديليا".

واكد قائمقام قضاء دهوك جوهر علي، لكوردستان 24 ان "القصف جرى على الطريق الواصل بين مانكيش وقرية ديليا، وكان عدد السيارات التي تم قصفها ثلاث سيارات، وقد ادى القصف الى احتراقها كلها وأوقع ضحايا".

ولم تتمكن فرق الاطفاء والدفاع المدني من الاقتراب من السيارات التي لا تزال النيران فيها مشتعلة خشية انفجار الذخيرة المحملة داخل السيارات.

سوار احمد