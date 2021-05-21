الإدارة الذاتية تسجل حالتي وفاة و57 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة تسجيل حالتي وفاة و57 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ياعة الماضية.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة، ر جوان مصطفى أن حالتي الوفاة هما لرجل من الحسكة وآخر من عامودا.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 57 إصابة جديدة بكورونا تعود لـ 30 ذكرا و27 انثى.

وتتوزع الاصابات الجديدة كالتالي: 7حالات في الحسكة، 8 حالات في قامشلو واحدة في ديرك حالتان في عاموداحالتان في الدرباسية 20 حالة في الرقة 11حالة في الطبقة، 4 حالات في دير الزور وحالتان في مخيم الهول.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا أربع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 17328 حالة منها 711 حالة وفاة و 162 حالة شفاء.

سوار احمد