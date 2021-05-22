"مبعوث عباس" يزور بغداد للقاء الرؤساء الثلاثة وزعماء سياسيين

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إجراء زيارة إلى بغداد في وقت لاحق من السبت لبحث جملة من القضايا ومنها تفعيل اتفاقية "التنسيق المشترك".

وبحسب صحيفة الصباح العراقية المملوكة للدولة فإن المالكي سيسلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره برهم صالح رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت الصحيفة عن السفير الفلسطيني لدى بغداد أحمد عقل قوله إن "المالكي يزور العراق، بصفته مبعوث الرئيس الفلسطيني وسيلتقي خلال زيارته الرئاسات الثلاث وعدداً من القيادات السياسية العراقية".

وأوضح عقل أن "الزيارة تهدف إلى تفعيل العمل السياسي العراقي الفلسطيني وتوقيع اتفاقية (التنسيق المشترك) لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي"، بحسب الصحيفة.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية العراقية اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى و"ترويع" الفلسطينيين، وطالبت في الوقت نفسه بوقف تلك الهجمات.

وقبل أيام قليلة، شهدت بغداد ومدن عراقية أخرى مظاهرات احتجاجية ضد هجمات القوات الإسرائيلية على قطاع غزة والقدس الشرقية.