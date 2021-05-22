الاستقرار سيد الموقف للدولار.. والذهب متذبذب في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال سعر صرف الدولار مستقراً أمام العملة المحلية بعد ارتفاع طفيف حققه منذ أيام وسط تذبذب مستمر لسعر الذهب في إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148700 دينار

100 يورو = 180000 دينار

100 جنيه إسترليني = 210000 دينار

100 ليرة تركية = 17700 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6800 دينار

دينار أردني واحد = 2900 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار (24) = 450000 دينار

مثقال عيار (21) = 395000 دينار

مثقال عيار (18) = 338000 دينار