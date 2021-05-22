الاستقرار سيد الموقف للدولار.. والذهب متذبذب في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- لا يزال سعر صرف الدولار مستقراً أمام العملة المحلية بعد ارتفاع طفيف حققه منذ أيام وسط تذبذب مستمر لسعر الذهب في إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148700 دينار
100 يورو = 180000 دينار
100 جنيه إسترليني = 210000 دينار
100 ليرة تركية = 17700 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6800 دينار
دينار أردني واحد = 2900 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار (24) = 450000 دينار
مثقال عيار (21) = 395000 دينار
مثقال عيار (18) = 338000 دينار