اغتيال أحد أعضاء "تحالف عزم" والخنجر يندد ويعتبره "رسالة خطيرة"

أربيل (كوردستان 24)- ندد الأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر السبت باغتيال أحد أعضاء "تحالف عزم" شمال بغداد، قائلاً إن الحادثة "رسالة خطيرة".

واُغتيل هشام المشهداني، وهو ناشط مدني بارز، برصاص مسلحين مساء الجمعة في إحدى قرى بلدة الطارمية الواقعة شمال بغداد، حسبما أفاد مصدر أمني لكوردستان 24، مشيراً إلى أن الاغتيال نفذه مسلحون ينتمون لتنظيم داعش الذي ينشط في محيط العاصمة.

وقال الخنجر على حسابه في موقع تويتر إن اغتيال عضو تحالف عزم في بغداد هشام المشهداني "رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية".

ولم يذكر الخنجر ما إذا كان المشهداني مرشحاً في الانتخابات المقبلة.

اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف عزم في #بغداد ؛ رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية واصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية.

خالص التعازي لذوي الفقيد، وننتظر القصاص العادل من القتلة وممّن دفعهم. #عزم — خميس الخنجر (@khameskhanjar) May 22, 2021

وتحالف عزم هو أحد أبرز التحالفات السنية التي من المقرر أن تخوض الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل.

ويقود تحالف عزم رئيس المشروع العربي، خميس الخنجر، ويتألف من شخصيات بارزة وهي سليم الجبوري وخالد العبيدي وجمال الكربولي.