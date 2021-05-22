أمن

اغتيال أحد أعضاء "تحالف عزم" والخنجر يندد ويعتبره "رسالة خطيرة"

تحالف عزم هو أحد أبرز التحالفات السنية التي من المقرر أن تخوض الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل.
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اُغتيل هشام المشهداني، وهو ناشط مدني بارز، برصاص مسلحين مساء الجمعة في إحدى قرى بلدة الطارمية - صورة من حسابه على فيسبوك
اُغتيل هشام المشهداني، وهو ناشط مدني بارز، برصاص مسلحين مساء الجمعة في إحدى قرى بلدة الطارمية - صورة من حسابه على فيسبوك
العراق هشام المشهداني هشام الحجازي العراق تحالف عزم خميس الخنجر

أربيل (كوردستان 24)- ندد الأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر السبت باغتيال أحد أعضاء "تحالف عزم" شمال بغداد، قائلاً إن الحادثة "رسالة خطيرة".

واُغتيل هشام المشهداني، وهو ناشط مدني بارز، برصاص مسلحين مساء الجمعة في إحدى قرى بلدة الطارمية الواقعة شمال بغداد، حسبما أفاد مصدر أمني لكوردستان 24، مشيراً إلى أن الاغتيال نفذه مسلحون ينتمون لتنظيم داعش الذي ينشط في محيط العاصمة.

وقال الخنجر على حسابه في موقع تويتر إن اغتيال عضو تحالف عزم في بغداد هشام المشهداني "رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية".

ولم يذكر الخنجر ما إذا كان المشهداني مرشحاً في الانتخابات المقبلة.

وتحالف عزم هو أحد أبرز التحالفات السنية التي من المقرر أن تخوض الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل.

ويقود تحالف عزم رئيس المشروع العربي، خميس الخنجر، ويتألف من شخصيات بارزة وهي سليم الجبوري وخالد العبيدي وجمال الكربولي.

 

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