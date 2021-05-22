العراق يرحب بالهدنة بين إسرائيل وحماس ويدعو لـ"حل شامل" لقضية فلسطين

أربيل (كوردستان 24)- رحبت الحكومة العراقية السبت باتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، وأشادت بالمساعي المصرية بهذا الصدد.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيّز التنفيذ فجر يوم الجمعة، بعد 11 يوماً من القصف الذي أدى إلى مقتل 240 شخصاً معظمهم في غزة.

وأعلنت كل من إسرائيل وحماس النصر بعد أن أنهت قواتهما القتال الدامي، لكن مسؤولي الإغاثة حذروا من أن الأضرار التي لحقت بغزة ستستغرق سنوات لإعادة البناء.

وتوسطت القاهرة في الهدنة بين الجانبين في الوقت الذي واصل فيه الوسطاء المصريون محادثاتهم مع الجانبين لضمان هدوء طويل الأمد.

وقالت الخارجية العراقية في بيان تلقته كوردستان 24 "ترحب الحكومة العراقية بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والهجمات على المواطنين الفلسطينيين".

وأشادت الوزارة بـ"المساعي العربية والدولية لتحقيق ذلك، سيما المساعي التي قدمتها جمهورية مصر العربية"، ودعت إلى "ضرورة التوصل لحل عادل وشامل لهذه القضية المحورية".

وبدأ وقف إطلاق النار قبل فجر يوم الجمعة بينما يجري الفلسطينيون والإسرائيليون في الوقت الراهن تقييماً للأضرار الناجمة عن 11 يوماً من القتال الذي قصفت فيه إسرائيل غزة بضربات جوية وفي المقابل أطلقت فصائل حماس وابلاً من الصواريخ على إسرائيل.

وقدر مسؤولون فلسطينيون تكاليف إعادة الإعمار بعشرات الملايين من الدولارات، مما أثار الدمار مخاوف بشأن الوضع الإنساني في الجيب المكتظ بالسكان.