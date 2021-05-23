رئيس حكومة إقليم كوردستان يضع الحجر الاساس لمشروع صوامع القمح في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني سيقوم اليوم الأحد بوضع الحجر الاساس لمشروع صوامع القمح وتسويقه في الاقليم.

واعلنت الدائرة في بيان ان مسرور بارزاني سيقوم اليوم الأحد 23/5/2021 الساعة 12:00 ظهرا بوضع الحجر الاساس لبناء صوامع القمح ومشروع تسويق قمح فلاحي الاقليم في مدينة السليمانية.

ويتضمن المشروع بناء صوامع حديثة ومخازن للقمح وفق أكثر الطرق العالمية تطورا، بحيث يتم استخدام القمح المخزن في انتاج الطحين والأغذية بأحدث التكنولوجيا.

وتم انشاء المشروع بتكلفة 122 مليون دولارا.

سوار احمد