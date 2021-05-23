أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الأحد هي کالآتي:

100 دولار مقابل 148800 دينار عراقي

100 يورو مقابل 181000 دينار عراقي

100 باون بريطاني مقابل 210000 دينار عراقي

الف تومان إيراني مقابل 6600 دينار عراقي

100 ليرة تركية مقابل 17800 دينار عراقي

1 دينار أردني مقابل 2900 دينار عراقي

أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:

مثقال ذهب عيار (24) مقابل 450000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (21) مقابل 395000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (18) مقابل 338000 دينار عراقي

سوار احمد