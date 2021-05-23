موجة أمطار في كوردستان خلال الايام المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان انه من المتوقع ان يشهد الاقليم موجة من الأمطار وخصوصا في المناطق الجبلية.

وقال مسؤول المديرية فاضل ابراهيم، لكوردستان 24 "سيتعرض اقليم كودستان يوم الثلاثاء المقبل لمنخفض جوي ومن المتوقع هطول امطار في المناطق الجبلية في دهوك والسليمانية تقدر بـ 10 مليمترا".

واشار ابراهيم الى انه من المتوقع ان تتساقط الأمطار بعد ظهر يوم الثلاثاء في اربيل فيما يصبح الطقس طبيعيا في الليل.

ولفت ابراهيم الى انه من المتوقع ان يستمر تساقط الأمطار في المدن لنحو ساعات فيما سيستمر التساقط المطري في المناطق الجبلية حتى فجر يوم الاربعاء.

واكد فاضل ابراهيم ان درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض لنحو 5 – 6 درجات، خصوصا بعد موجة الحر في الاقليم خلال الايام الماضية.

سوار احمد