مسرور بارزاني: حكومتنا تنفذ وعودها يوما اثر يوم ونسعى لتقوية البنية الاقتصادية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان الكابينة التاسعة تنفذ الوعود التي طرحتها في برنامجها، يوما بعد يوم، مشيرا الى ان الحكومة تسعى لتقوية البنية الاقتصادية في الاقليم في كافة المجالات.

وجاء ذلك اليوم الأحد، خلال كلمة له في مراسم وضع الحجر الاساس لمشروع صوامع القمح و ومشروع تسويق قمح فلاحي محافظة السليمانية.

وقال مسرور بارزاني "اشعر بسعادة كبيرة بحضوري هنا للبدء في هذا المشروع العظيم في هذا المكان التاريخي، وهذا دليل على ان الحكومة تنفذ برنامج عملها ووعودها يوما بعد يوم".

واضاف "ونطمئن فلاحي محافظة السليمانية بأنهم لن يحتاروا في كيفية تسويق منتجاتهم بعد اليوم وسيكون هذا المشروع وغيره ضمانا للأمن الغذائي في الاقليم".

وتابع رئيس الحكومة "القطاع الزراعي مهم جدا ويؤثر على كافة القطاعات، فيطور الصناعة والتجارة ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تأمين آلاف فرص العمل".

ووجه مسرور بارزاني الشكر لمجموعة قيوان المنفذة للمشروع مؤكدا في الوقت نفسه على ان العمل لن يتوقف عن تأمين احتياجات الاقليم بل ستسعى الحكومة لأن تصدر منتجاتها بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني.

ويتضمن المشروع بناء صوامع حديثة ومخازن للقمح وفق أكثر الطرق العالمية تطورا، بحيث يتم استخدام القمح المخزن في انتاج الطحين والأغذية بأحدث التكنولوجيا.

وتم انشاء المشروع بتكلفة 122 مليون دولارا.

سوار احمد