إقليم كوردستان يحظر استخدام الأغاني والموسيقى التراثية في الإعلانات التجارية

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان، حظر استغلال الموسيقى والألحان التراثية في الإعلانات التجارية.

وعممت الوزارة كتاباً رسمياً إلى القنوات التلفزيونية والشركات الإعلانية ألزمتها فيه بعدم استخدام الموسيقى والألحان الفولكلورية في الإعلانات الترويجية والدعائية التجارية.

وحمل الكتاب، المؤرخ في 20 أيار مايو الجاري، توقيع وزير الثقافة والشباب مستنداً بذلك إلى قانون "حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان".

ونص الكتاب على أن جميع الألحان التراثية، التي لا يعرف أصحابها، هي ملك وزارة الثقافة والشباب وفق القانون، كذلك تضمن دعوة لإيقاف جميع الإعلانات التجارية التي تستغل الأغاني والألحان الفولكلورية والفنانين القوميين لتحقيق مآرب تجارية.

وقالت الوزارة إن قرارها سيكون سارياً فور صدوره.

كذلك حذرت وزارة الثقافة والشباب من أن أي شركة إعلانية أو قناة تلفزيونية تستغل الألحان والأغاني التراثية للأغراض التجارية، ستكون عرضة للمساءلة القانونية وذلك استناداً إلى قانون (حق المؤلف والحقوق المجاورة في إقليم كوردستان – العراق).