بالفيديو | مسرور بارزاني يلتقي شباباً من رواد الأعمال: اجعلوا أفكاركم كبيرة وحلمكم أكبر

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن ريادة الأعمال بالنسبة للشباب تبدأ بـ"حلم كبير" لتتحول بعد ذلك إلى أفكار ومشاريع أكبر.

وشدد رئيس الحكومة، خلال لقائه 12 شاباً وشابة من رواد الأعمال على هامش زيارته إلى السليمانية، على ضرورة مواجهة التحديات ودعم المشاريع الواعدة.

وقال مخاطباً رواد الأعمال الشباب "أنتم باعتباركم رواد الأعمال الجدد في كوردستان إذا تغلبتم على التحديات سوف تسهلون الطريق للآخرين".

ونُقلت تعليقات رئيس الحكومة في تسجيل مصوّر نُشر مساء الأحد على حساباته وصفحاته الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.

واستمع رئيس الحكومة إلى مداخلات رواد الأعمال الشباب والمعوقات التي تواجههم، وأكد لهم أن "بناء المهارات البشرية أكثر أهمية من بناء ناطحات السحاب".

وتابع متحدثاً إلى الحاضرين "أريدكم أن تعرفوا أن العمل الذي تقومون به مهم للغاية، ولهذا السبب أردت زيارتكم، وأريد أن تكون لديكم أفكار كبيرة وحلم أكبر".

وحث رئيس الحكومة رواد الأعمال الشباب على صنع الأفكار والابتكار.

وبعد ذلك طلب أحد الشباب من رئيس الحكومة أن يخوض معه "تحدي كرة الطاولة" فلبى مسرور بارزاني ذلك برحابة صدر.