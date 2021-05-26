مجلس وزراء إقليم كوردستان يصوّت على قرار إعادة تنظيم الواردات العامة ومشروعي قانونين

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 26 أيار (مايو) 2021، اجتماعه الأسبوعي الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وفي الجزء الأول من الاجتماع، جرت مناقشة بشأن آلية تنفيذ المادة الخامسة من قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2021 والمتعلقة بإعادة تنظيم المخصصات على ضوء القوانين النافذة، وبالشكل الذي يضمن توزيعها على مستحقيها مع مراعاة العدالة في صرفها بموجب القوانين المعمول بها.

وخُصصت الفقرة الثانية في جدول الأعمال، لعرضٍ حول الإيرادات المحلية في الاقليم ودور الوزارات المعنية في تعظيم الإيرادات وتنويع مصادرها وإعادة تنظيمها بشكل يخدم المصلحة العامة، كما تم إجراء مراجعة حول رسوم الخدمات.

وبعد ذلك، صوّت مجلس الوزراء على مسوَّدتي مشروعي قانون (تعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان) لتشكيل مديرية عامة في وزارة المالية والاقتصاد لتنظيم قطاع التأمين في الاقليم ومراقبة شركات القطاع الخاص في مجال أنشطة التأمين بالإقليم ومتابعتها، وكذلك قانون (إنتاج واستيراد البذور والشتلات وتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية)، والذي يهدف بشكل رئيسي لتنظيم وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج البذور والشتلات وتنظيم استيرادها بإشراف وزارة الزراعة والموارد المائية.