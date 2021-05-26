المانيا: سنواصل دعم قوات البيشمركة للتصدي لداعش

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 26 أيار (مايو) 2021، السفير الألماني لدى العراق أوله دييل بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل العام الألماني في أربيل كليمنس زيمتنر، شكر رئيس الحكومة السفير الألماني على مهامه ونشاطاته وجهوده في تعزيز علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وتمنى له النجاح في مهامه الجديدة.

وأشار السفير الألماني إلى مواصلة دعم بلاده لإقليم كوردستان والاستمرار في تقديم المساعدات له، وخاصة قوات البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش.

وتطرق الاجتماع إلى محاور أخرى، ولا سيما الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان، وتطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وتفعيل مراكز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، فضلاً عن تنفيذ اتفاق سنجار.

سوار احمد