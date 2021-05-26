كوردستان تسجل 655 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، تسجيل 655 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 9311 فحصا جديدا، في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 655 اصابة جديدة، 105 منها في اربيل و277 في السليمانية و215 في دهوك و4 في حلبجة و41 في كرميان و13 في رابرين.

وتماثلت 855 حالة للشفاء، 244 منها في اربيل و212 في السليمانية و326 في دهوك و13 في حلبجة و52 في كرميان و8 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة، 4 منها في اربيل و2 في السليمانية و2 في دهوك و2 في كرميان.

وبلغ مجمل الاصابات في الاقليم 167357 اصابة، شفي منها 152356، فيما توفي حتى الآن 4248 شخصا.

سوار احمد