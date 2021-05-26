رئيس اقليم كوردستان يتباحث آخر المستجدات السياسية مع مسؤولين غربيين

أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سلسلة لقاءات مع مسؤولين غربيين، حيث تم خلال اللقاءات التباحث حول آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

ويوم امس الأربعاء، تباحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والسفير الالماني لدى العراق اوله ديل ، آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وخلال اللقاء قدم نيجيرفان بارزاني شكره وامتنانه للسفير الالماني لجهوده ومحاولاته من اجل تقوية علاقات العراق وٳقليم كوردستان مع المانيا آملا له النجاح والموفقية في مهامه الجديدة.

وكانت الاوضاع الراهنة لٳقليم كوردستان والعراق عموما، الحريات وحقوق الانسان،الانتخابات العراقية المقبلة، مواجهة تهديدات داعش وبعض مواضيع اخری ذات الاهتمام المشترك محورا آخر للاجتماع.

كما استقبل نيجيرفان بارزاني، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوس، حيث تم خلال اللقاء بحث أحدث المستجدات السياسية والأمنية في العراق، علاقات أربيل – بغداد والحوار من أجل حل مشاكلهما، علاقات إقليم كوردستان والعراق مع المجتمع الدولي والتعاون والشراكة بينهما، جهود إعداد دستور إقليم كوردستان والانتخابات العراقية القادمة.

وشدد الجانبان على الرغبة الثنائية في تنمية علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بينهم، واتفق الجانبان في الرأي بأن العراق وإقليم كوردستان بحاجة إلى المزيد من عون ومساعدة الاتحاد الأوروبي في مجالات كثيرة.

وشكلت أوضاع إقليم كوردستان، الحريات، الديمقراطية، حقوق الإنسان محوراً آخر للاجتماع، شدد فيه نيجيرفان بارزاني على أن إقليم كوردستان سيسلك الطريق الصحيح وسيحافظ على المفاهيم والقيم المشتركة بينه وبين العالم المتقدم.

من جهة أخرى ابدى نيجيرفان بارزاني استعداد إقليم كوردستان لمواصلة كل التعاون والتنسيق مع قوات التحالف والعمل المشترك من اجل التصدي لداعش مشدداً على أن القضاء على الإرهاب لن يتحقق بالسبل العسكرية وحدها بل تجب محاربة الإرهاب من الجانب الفكري أيضاً.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس اقليم كوردستان مع نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل والوفد المرافق في اربيل.

وأثنى الجنرال بيل على دور إقليم كوردستان والبيشمركة في هزيمة داعش مؤكداً ضرورة وأهمية التنسيق الاستخباراتي وتجفيف الموارد المالية لداعش والحاجة إلى المزيد من التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة وقوات التحالف للقضاء على داعش نهائياً.

واتفقت آراء الجانبين في اجتماعهما على أن تشكيل مراكز التعاون والتنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي وخاصة في المناطق التي يوجد بها فراغ أمني، خطوة مهمة، وبحث الجانبان أيضاً المستجدات الأخيرة في الوضع الأمني وتهديدات الإرهاب في العراق وسوريا ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.

سوار احمد