تمديد الاقتراع 5 ساعات بكافة المراكز الانتخابية في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، اليوم الأربعاء، إنه تم تمديد فترة الانتخابات الرئاسية 5 ساعات بكل المراكز الانتخابية في المحافظات.

وقال عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية السورية القاضي مخلص قيسية، أن اللجان القضائية الفرعية في مختلف المحافظات باشرت عملها منذ الساعة السادسة والنصف صباحا، مشيرا الى ان المراكز ستظل مفتوحة حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، مع إمكانية تمديد العمل لخمس ساعات إضافية إن لزم الأمر.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مناطق سيطرة الحكومة في سوريا، صباح الأربعاء، لانتخابات رئاسية هي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمر قبل أكثر من عقد من الزمن من شأنها أن تمنح الأسد ولاية رابعة لمدة سبع سنوات إضافية.

وأدلى الرئيس السوري بشار الأسد ترافقه زوجته أسماء بصوتيهما في مدينة دوما، التي كانت تعد من أبرز معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، قبل طردها منها ربيع العام 2018.

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا اعتبروا، في بيان مشترك، الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية "لن تكون حرة ولا نزيهة". وحثوا المجتمع الدولي على أن "يرفض من دون لبس هذه المحاولة من نظام الأسد ليكتسب مجددا الشرعية".

وتجري الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، والمقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، ويقطن فيها حوالى 11 مليون شخص.

وتغيب الانتخابات عن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، كما عن مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل موالية لأنقرة في شمال وشمال غرب البلاد.

سوار احمد