السفير الألماني لدى بغداد: اقليم كوردستان كان ملاذا للمنكوبين من كافة مناطق العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير الالماني لدى العراق أوله دييل ان اقليم كوردستان كان ملاذا ومأوى للمنكوبين من من سكان المناطق الاخرى من العراق.

وجاء ذلك يوم الاربعاء، خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني لدييل والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء الذي تم بمناسبة إنتهاء مهام السفير الالماني لدى العراق، جدد دييل إستمرار إلتزام بلاده بعلاقات الصداقة مع إقليم كوردستان ودعمه الدائم، مؤكداً الأهمية الخاصة للإقليم ومكانته بالنسبة لألمانيا. كما أعلن أن الاقليم هو الجزء المثالي من العراق وإنه كان الملاذ والمأوى للمنكوبين من سكان المناطق الاخرى من العراق.

وعبر الرئيس بارزاني خلال اللقاء عن شكره لشعب وحكومة ألمانيا للمساعدات الممنوحة لشعب كوردستان وقوات البيشمركه خلال الحرب ضد داعش، كما أكد على ضرورة تعزيز علاقات الصداقة بين الجانبين.

وجدد الرئيس بارزاني في محور آخر تأييده لمهام ونشاطات القنصلية الألمانية والبعثات الدبلوماسية وكذلك النشاطات المدنية، معلناً أن شعب كوردستان قد ضحى بدماء كثيرة في سبيل الوصول الى الحرية والإنعتاق.

وبحث الاجتماع العلاقات بين الإقليم وبغداد والإنتخابات المقبلة فيما كشف السفير الألماني رغبة بلاده في مساعدة العراقيين خلال العملية الانتخابية ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.

سوار احمد