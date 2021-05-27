امريكا تدعم "بقوة" اجراءات الكاظمي لفرض سيادة القانون

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الخميس، انه يدعم "بقوة"، اجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون والتمهيد لانتخابات نزيهة في البلاد.

ونشر مجلس الأمن القومي على حسابه في موقع تويتر "نحن ندعم بقوة التزام رئيس الوزراء الكاظمي والحكومة العراقية بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة".

وتابع "يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقا للقوانين العراقية. إننا ندين أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف".

ومجلس الأمن القومي الأمريكي يتبع للرئاسة الأمريكية ويختص بقضايا الأمن القومي والأمور المُتعلقة بالسياسة الخارجية.

سوار احمد