الإدارة الذاتية تعيد فتح المعابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، اليوم الخميس، بياناً أعلنت فيه إعادة فتح المعابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وكانت الإدارة قد اغلقت كافة المعابر يوم الاثنين الماضي حتى اشعار آخر، وذلك تزامنا مع اجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وجاء في البيان ان الإدارة تبدأ بفتح كافة المعابر بين مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة الحكومة السورية بدءا من تاريخ اليوم.

واعلن مجلس سوريا الديمقراطية في وقت سابق بأنه "لن يكون طرفا ميسرا للانتخابات الرئاسية"، والتي جرت يوم امس الأربعاء 26 من شهر ايار الجاري، في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

ويصف معارضون سوريون الانتخابات الرئاسية في سوريا بأنها "مسرحية" و"إعادة تدوير للأسد"، وأن فوز الرئيس بشار الاسد فيها بولاية رابعة أمر "محسوم".

ونافس بشار الأسد في هذه الانتخابات مرشحان هما محمود مرعي وعبد الله عبد الله، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم غد الجمعة وفق ما اعلنت مؤسسة الانتخابات السورية في وقت سابق.

سوار احمد