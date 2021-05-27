بيدرسن: السوريون يواجهون معاناة انسانية كبيرة

أربيل (كوردستان 24)- قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إنه "من المفارقات المأساوية" أن الشعب السوري يواجه "معاناة إنسانية هائلة ومتنامية" في هذا الوقت الذي يشهد هدوءا نسبيا في الصراع الذي دام أكثر من 10 سنوات.

وأشار بيدرسن إلى "العوز الاقتصادي، والجائحة، والتشريد، والاحتجاز والاختطاف - كل ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الصراع العنيف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان" في البلاد.

وقال أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، إن هذه القضايا "تتطلب اهتمامنا" واستئناف العملية السياسية في سوريا، كما دعت إلى ذلك القوى الرئيسية في عام 2012 وأقرها المجلس في عام 2015. ولكن جهود السلام هذه لا تزال متوقفة.

وقال بيدرسن إنه في حين أن الوضع العسكري هادئ نسبيا في بعض المناطق، إلا أن "الدلائل المتكررة على نشوب صراع ساخن وفيرة".

وأشار المبعوث الأممي إلى تصاعد العنف في عدة مناطق، مع قصف من كلا الجانبين، وغارات جوية بما في ذلك بعض الغارات الجوية من قبل إسرائيل، والمزيد من هجمات تنظيم داعش المتشدد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال بيدرسن إن الليرة السورية استقرت إلى حد ما "لكن أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل ارتفعت بشكل متزايد ولا تزال الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة، "شحيحة".

وقال "باختصار، نرى نفس المعاناة ونفس النمط من الأحداث والديناميكيات شهرا بعد شهر - وهو نمط أخشى أن يشق السوريين ببطء نحو هاوية أعمق".

وشدد مدير الشؤون الانسانية في الامم المتحدة مارك لوكوك على الوضع المائي سيء جدا، مضيفا ان انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات الذي بدأ في كانون الثاني/يناير "وصل الى نقطة حرجة هذا الشهر".