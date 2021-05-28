هجوم مسلح على مكتب سليم الجبوري واصابة اثنين من العاملين

أربيل (كوردستان 24)- وقع هجوم مسلح على مكتب رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، نجم عنه اصابة اثنين من العاملين في المكتب بجروح، وفق ما ذكر مكتب الجبوري.

وقال مكتب الجبوري في بيان يوم الخميس "ندين ونستنكر محاولة الاستهداف الغادرة التي تعرض لها اثنين من العاملين في مكتبنا بمحافظة ديالى واطلاق النار عليهم من قبل مجهولين مما ادى الى اصابتهما بجروح خطيرة".

وطالب مكتب الجبوري القوات الامنية، "بفتح تحقيق عاجل والكشف عن الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون ليكونوا عبرة لغيرهم ممن امتهنوا القتل والترويع ظنا منهم انهم بمنأى عن الحساب ولن تطالهم يد القانون".

واشار البيان الى ان "هذا الأمر يفرض على القوات الامنية مسؤولية مضاعفة تتمثل بكبح جماح هؤلاء المستهترين بارواح الناس لا سيما ممن لا يؤمن بالتنافس الشريف ويلجأ للسلاح والعنف لترهيب الاخرين".

يذكر أن الجبوري وهو في عضو تحالف العزم تراس مجلس النواب العراقي بين عامي 2014 و2018.

سوار احمد