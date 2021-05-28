الرئيس السوري بعد فوزه: لنبدأ من الغد مرحلة العمل لبناء سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس السوري بشار الأسد بعد الإعلان عن فوزه في انتخابات الرئاسة "فلنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سوريا كما يجب أن تكون".

ووجه الاسد بعد إعلان حصوله على 95.1 من أصوات الناخبين، الشكر لجميع السوريين "على وطنيتهم العالية ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق الوطني"، وذلك عبر قناة "الأمل بالعمل" على تلغرام، وجه الأسد الشكر لجميع السوريين "على وطنيتهم العالية ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق الوطني".

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، ليل الخميس، إعادة انتخاب بشار الأسد رئيسا لسوريا بعد فرز أصوات الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأربعاء ولاقت رفضا دوليا ومن قبل المعارضة السورية، بشكل مسبق.

وقال صباغ في مؤتمر صحفي إن الأسد حصل على 13 مليوناً و540 ألفاً و 860 صوتاً من عدد الأصوات الصحيحة، حسب وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية.

وحصل المرشحان المنافسان، عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، على نسبة 1.5 في المئة و3.3 في المئة من مجموع الأصوات على التوالي.

ورفضت شريحة واسعة من السوريين المعارضين في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة وكذلك اللاجئين والنازحين، تلك الانتخابات ووصفوها بـ"المسرحية".

وفي وقت سابق اصدرت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بيانا اعتبرت فيه ان الانتخابات الرئاسية السورية "لن تكون حرة ولا نزيهة".

سوار احمد