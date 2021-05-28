القوات الأمنية تعثر على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا جنوب غربي بغداد

أربيل (كوردستان 24)- افادت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم الجمعة، بعثور الشرطة الاتحادية على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا جنوب غربي بغداد.

وذكر البيان انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية ، تمكن اللواء السادس بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية ، اليوم الجمعة ، من ضبط منصة اطلاق صواريخ بداخلها 3 صواريخ نوع كاتيوشا مع نضيدة معدة للإطلاق في منطقة "حي الجهاد" جنوب غربي بغداد".

واكدت الخلية انه تم رفعها من قبل مفارز الجهد الهندسي دون حادث يذكر .

سوار احمد