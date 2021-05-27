مسرور بارزاني: هزيمة داعش مرهونة بالقضاء على الأسباب المؤدية لظهور الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 27 أيار (مايو) 2021، نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل.

وفي الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع في كل من العراق وسوريا.

وأشاد نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا ببطولة قوات البيشمركة وتضحياتها، كما ثمّن الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان ولا سيما في وزارة البيشمركة، كذلك شدد على ضرورة مواصلة الدعم والإسناد للبيشمركة وتعزيز التنسيق الأمني مع الجيش العراقي لمواجهة التهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أن تفعيل مراكز التنسيق الأمني المشترك في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم خطوة إيجابية.

هذا ووجّه رئيس الحكومة شكره لقوات التحالف الدولي على ما تقدمه من دعم وإسناد، وجدد التأكيد بأن هزيمة داعش والإرهاب عموماً مرهونة بالقضاء على الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور الإرهاب، وأشار إلى أهمية التصويت على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش من قبل مجلس وزراء إقليم كوردستان، معرباً عن أمله بأن يكون ذلك خطوة للاقتصاص من إرهابيي داعش وإحقاق العدالة وتعويض الضحايا.