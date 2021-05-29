بالصور | كوردستان تحتفل "14 ساعة" بيومها الرياضي عبر 47 لعبة ونشاطاً

أربيل (كوردستان 24)- يحتفل إقليم كوردستان السبت بالنسخة الثانية من (اليوم الرياضي الكوردستاني) الذي تنظمه منظمة أربيل ماراثون للرياضة والسلام.

وانطلقت النسخة الأولى لليوم الرياضي الكوردستاني عام 2019، وعُلق إطلاق النسخة الثانية في العام التالي بسبب الإغلاق في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وباتت هذه المناسبة تحظى بمشاركة رسمية وشعبية واسعة من مختلف فئات المجتمع، ولا سيما هواة الرياضة على مختلف أنواعها.

وعلى الرغم من أن هذا اليوم لم يقره برلمان الإقليم رسمياً، إلا أنه منظمة (كوردستان سبورتس دَي) أطلقت هذه المبادرة في مسعى يهدف للتشجيع على الرياضة.

ومنذ صباح اليوم، أقيمت عشرات الأنشطة الرياضية في مدن كوردستان وبلداتها وذلك برعاية إعلامية من قناة كوردستان 24 التلفزيونية.

وتقام الأنشطة في ثماني مدن وبلدات وفي 21 موقعاً محدداً، على أن تستمر الفعاليات لمدة 14 ساعة بإقامة 20 فعالية رياضية و27 نشاطاً.

ويشتمل اليوم الرياضي كذلك على مارثون رياضي وآخر لسباق الدراجات ولعبة التنس والسباحة والركبي والهوكي وكرة السلة للمعاقين والكيك بوكسينغ والكاراتيه والبولينغ والبلياردو وبينغ بوب فضلاً عن أنشطة رياضية أخرى تعم في مختلف مدن كوردستان.

وقالت فتاة مشاركة في حديث لكوردستان 24، إنها تدعو جميع الفتيات للمشاركة في المناسبة وخصوصاً في قيادة الدراجات الهوائية.

ويوم أمس، أطلقت السليمانية ماراثونها الدولي الأول بمشاركة 500 مشارك لمسافة 5 كيلومترات ومن كلا الجنسين، وذلك بالتزامن مع مناسبة اليوم الرياضي.

وقالت مشاركة أخرى خلال تغطيات كوردستان 24، إنها سعيدة للغاية في الماراثون وأشارت إلى أن ما يسعدها أكثر هو المشاركة الكبيرة للفتيات.

وتحتفل بلدان عديدة بيومها الرياضي، ففي الهند يتم الاحتفال به في 29 آب أغسطس، وفي إيران في 17 تشرين الأول أكتوبر. وفي اليابان وماليزيا يُحتفل به في 10 تشرين الأول، أما في قطر فيتم الاحتفال به في ثاني ثلاثاء من شباط فبراير.

وتقول منظمة "كوردستان سبورت دي" إنه يتعين تحديد يوم خاص للرياضة في كوردستان واعتباره يوماً وطنياً أسوة بدول العالم.