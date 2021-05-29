قفزة في الدولار مع احتفاظ "المعدن الأصفر" ببريقه في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار السبت قفزة جديدة أمام العملة المحلية مع استمرار صعود سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان.

وحقق الدولار ارتفاعاً في الأيام القليلة الماضية في أسواق العراق كافة بما في ذلك إقليم كوردستان متأثراً بجملة عوامل ومنها عدم استقرار السوق.

وفي المقابل، لا يزال الذهب يحافظ على بريقه منذ أن شهد ارتفاعاً طيلة الأيام الماضية في أسواق إقليم كوردستان على وجه التحديد.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 149250 ديناراً

100 يورو = 182000 ديناراً

100 جنيه إسترليني = 210000 دينار

100 ليرة تركية = 17800 دينار

100 ألف تومان = 6800 دينار

دينار أردني واحد = 2100 دينار

سعر الذهب "المعدن الأصفر" في أسواق إقليم كوردستان