مفوضية الانتخابات: الاعلان عن نتائج الانتخابات العراقية سيتم بعد 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع

أربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الأحد، ان نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها خلال 24 ساعة بعد انتهاء عملية الاقتراع.

واعلنت المفوضية عن إطلاق حملتها الإعلامية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر من العام الحالي وفق ما ذكر بيان للمفوضية.

وذكرت المفوضية - فى البيان ان "المفوضية تستعد لإطلاق حملتها الإعلامية التثقيفية لتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية في شهر حزيران من العام الحالي لمدّة (ثلاثة أشهر) لجمهور الناخبين ممّن سجلوا وحدثوا بياناتهم الانتخابية بايومتريا و بفئاتهم المختلفة سعيًا منها لضمان حقّهم الانتخابي".

ووافق مجلس المفوّضين بالإجماع على إعلان النتائج الأولية لمحطات الاقتراع (العام والخاص) بعد الانتهاء من عملية الفرز والعد الإلكتروني واليدوي للمحطات التي سيتم اختيارها من كلّ مركز اقتراع.

وأوضح المجلس أنه فى حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعدّ اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5 بالمئة يصار إلى الفرز والعد اليدوي لجميع محطات مركز الاقتراع في البناية ذاتها، وسيتمّ الإعلان الأوّلي لنتائج التصويت بعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ اليدوي خلال 24 ساعة من موعد انتهاء الاقتراع الخاص.

سوار احمد