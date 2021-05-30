الإدارة الذاتية تسجل 3 وفيات و80 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة و80 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة جوان مصطفى في بيان، إن "حالات الوفاة تعود لامرأة من الحسكة ورجلين من القامشلي".

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 80 اصابة جديدة، وهي لـ 41 ذكرا و39 انثى، مؤكدا تسجيل 6 حالات شفاء.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة كالتالي: 16 حالة في الحسكة - 14حالة في القامشلي - 3 حالات في ديرك - 3 حالات في عامودا - حالة واحدة في درباسية - 3 حالات في كوباني - 17 حالة في الرقة - 11 حالة في الطبقة - حالتان في دير الزور - 6 حالات في منبج - 4 حالات في مخيم الهول.

وأصبح العدد الاجمالي للإصابات في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 17826 حالة ، منها 726 حالة وفاة و 1798 حالة شفاء.

سوار احمد