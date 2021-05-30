في سابقة من نوعها.. ضرير صيني يتسلق جبل إيفرست

أربيل (كوردستان 24)- تسلق الصيني تشانغ هونغ (46 عاما) أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي ليصبح أول ضرير في آسيا والثالث في العالم يتسلق جبل إيفرست.

وقال تشانغ لرويترز: "بغض النظر عما إذا كنت معاقا أو طبيعيا، سواء كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، لا يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما يمكنك دائما إكمال شيء لا يمكن للآخرين القيام به".

وأكمل تشانغ عملية تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا، في 24 مايو، وعاد إلى معسكر عند القاعدة الخميس الماضي.

وولد تشانغ في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، وفقد بصره وهو في سن 21 عاما بسبب الغلوكوما.

سوار احمد