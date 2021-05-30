مديرية الحج في الاقليم توضح بخصوص أداء فريضة الحج لهذا العام

أربيل (كوردستان 24)- قالت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، انه لم تصدر عن المملكة السعودية حتى الآن اي تعليمات بخصوص أداء فريضة الحج لهذا العام.

وذكرت المديرية التابعة لوزارة الأوقاف في بيان، ان المديرية على تواصل دائم مع الهيئة العليا للحج في العراق وذلك بخصوص آخر المعلومات حول آخر المعلومات والقرارات بشأن فريضة الحج.

ودعا البيان المواطنين الى عدم تصديق الدعايات الإعلامية التجارية بشأن الحج، مشيرا الى انه "احيانا في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاعلامية تنشر إعلانات عن بعض الشركات بشأن تسجيل الاسماء لأداء فريضة الحج، لافتا الى ان تسجيل الاسماء يكون عبر المديرية العامة للحج فقط".

وطالبت مديرية الحج الشركات بوقف اعلاناتها وفي حال الاستمرار سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها.

سوار احمد