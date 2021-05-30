مسرور بارزاني والخفاجي يبحثان التعاون الزراعي المشترك بين كوردستان وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 30 أيار (مايو) 2021، وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية محمد كريم الخفاجي.

وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي للحكومة، فقد جرى في اللقاء، بحث سبل تطوير التعاون بين وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية ووزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، ولا سيما بشأن مسألة تسويق المنتجات والمحاصيل بين إقليم كوردستان ووسط العراق وجنوبه وبالعكس.

كما تمت مناقشة موضوع استلام الحكومة الاتحادية لكمية القمح من مزارعي إقليم كوردستان، والتي يتم تحديدها سنوياً، كذلك تطرق الاجتماع إلى تقديم شهادات اعتماد علمية خاصة بالمحاصيل والمنتجات الزراعية في الإقليم.