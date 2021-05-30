اقتصاد

مسرور بارزاني والخفاجي يبحثان التعاون الزراعي المشترك بين كوردستان وبغداد

"تمت مناقشة موضوع استلام الحكومة الاتحادية لكمية القمح من مزارعي إقليم كوردستان"
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني خلال لقائه وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية محمد الخفاجي - صورة: KRG
مسرور بارزاني خلال لقائه وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية محمد الخفاجي - صورة: KRG
کوردستان وزارة الزراعة وزير الزراعة محمد الخفاجي كوردستان العراق مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 30 أيار (مايو) 2021، وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية محمد كريم الخفاجي.

وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي للحكومة، فقد جرى في اللقاء، بحث سبل تطوير التعاون بين وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية ووزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، ولا سيما بشأن مسألة تسويق المنتجات والمحاصيل بين إقليم كوردستان ووسط العراق وجنوبه وبالعكس.

كما تمت مناقشة موضوع استلام الحكومة الاتحادية لكمية القمح من مزارعي إقليم كوردستان، والتي يتم تحديدها سنوياً، كذلك تطرق الاجتماع إلى تقديم شهادات اعتماد علمية خاصة بالمحاصيل والمنتجات الزراعية في الإقليم.

..
..
Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات