اقتصاد

كوردستان.. الدولار يرتفع على وقع صعود "المعدن الأصفر"

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعه في الأيام الأخيرة، بينما كان سعر الذهب متذبذباً لكنه ظفر بارتفاع سريع في أسواق إقليم كوردستان وعموم العراق
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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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أربيل (كوردستان 24)- حقق سعر صرف الدولار الاثنين ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية وذلك على وقع صعود "المدن الأصفر" في أسواق إقليم كوردستان.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعه في الأيام الأخيرة، بينما كان سعر الذهب متذبذباً لكنه ظفر بارتفاع سريع في أسواق إقليم كوردستان وعموم العراق.

أسعار العملات مقابل الدينار هذا اليوم

100 دولار = 149250 ديناراً

100 يورو = 181500 دينار

100 جنيه إسترليني = 210000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6400 دينار

سعر الذهب في أسواق كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار (24) = 456000 دينار

مثقال عيار (21) = 402000 دينار

مثقال عيار (18) = 342000 دينار

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