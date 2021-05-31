كوردستان.. الدولار يرتفع على وقع صعود "المعدن الأصفر"
أربيل (كوردستان 24)- حقق سعر صرف الدولار الاثنين ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية وذلك على وقع صعود "المدن الأصفر" في أسواق إقليم كوردستان.
وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعه في الأيام الأخيرة، بينما كان سعر الذهب متذبذباً لكنه ظفر بارتفاع سريع في أسواق إقليم كوردستان وعموم العراق.
أسعار العملات مقابل الدينار هذا اليوم
100 دولار = 149250 ديناراً
100 يورو = 181500 دينار
100 جنيه إسترليني = 210000 دينار
100 ليرة تركية = 17500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6400 دينار
سعر الذهب في أسواق كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار (24) = 456000 دينار
مثقال عيار (21) = 402000 دينار
مثقال عيار (18) = 342000 دينار