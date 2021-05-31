مسرور بارزاني للعيداني: أمام العراق فرصة ليكون أحد أكثر بلدان المنطقة تقدماً بشرط الإدارة الجيدة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 31 أيار (مايو) 2021، محافظ البصرة أسعد العيداني.

وفي اللقاء، الذي حضره عضو مجلس النواب العراقي آراس حبيب كريم، أشار العيداني إلى أن البصرة استفادت كثيراً من التجربة الناجحة التي ينعم بها إقليم كوردستان في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات، وقال إن المزاعم التي تتهم الإقليم بتطوير نفسه على حساب البصرة والمحافظات الأخرى غير صحيحة.

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وشدد محافظ البصرة على ضرورة أن تكون الحكومة العراقية اتحادية وليست مركزية، وأكد على أهمية مشاركة الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى بشكل حقيقي في إدارة السلطة وعملية صنع القرار، وقال: "لا يمكن حكم العراق مركزياً".

هذا وأبدى رئيس الحكومة الاستعداد التام لإقليم كوردستان من أجل التعاون والتنسيق مع محافظة البصرة وعموم المحافظات العراقية الأخرى، وقال: "العراق بلد غني بالموارد البشرية والطبيعية، وأمامه فرصة ليكون أحد أكثر بلدان المنطقة تقدماً إذا ما كان هناك حكم جيد وإدارة جيدة".