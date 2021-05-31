الرئيس بارزاني يرحب بتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وجورجيا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين في صلاح الدين، السفير الجورجي لدى العراق زازا كانديلاكي، وفق بيان أصدره مقر البارزاني.

وأضاف البيان أن السفير الجورجي عبر خلال اللقاء عن بالغ تقديره للتاريخ النضالي للرئيس بارزاني، ولكفاح وتضحيات شعب كوردستان في سبيل الحرية. كما أعلن عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إقليم كوردستان وتعيين قنصل فخري لبلده في أربيل.

وفي ذات الاجتماع، رحب الرئيس بارزاني بتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وجورجيا وتمنى أن تشهد تلك العلاقات خطوات التقدم نحو الأمام.