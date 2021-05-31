كوردستان تسجل 6 وفيات و640 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الاثنين، تسجيل 640 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 10605 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق اقليم كوردستان.

وتم تسجيل 640 اصابة جديدة، 121 منها في اربيل و233 في السليمانية و223 في دهوك و54 في كرميان و9 في رابرين.

وتماثلت 650 حالة للشفاء، 232 في اربيل و139 في السليمانية و214 في دهوك و13 في حلبجة و38 في كرميان و14 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة، 2 منها في اربيل و2 في السليمانية و2 في دهوك.

وبلغ اجمالي الاصابات في اقليم كوردستان 170094 اصابة، شفي منها 156364، فيما توفي حتى الآن 4275 شخصا.

سوار احمد