برشلونة يعلن التعاقد مع سيرجيو أغويرو

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، رسميًا تعاقده مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي السابق في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق مانشستر سيتي.

وانتهى عقد أغويرو مع السيتي بنهاية الموسم الجاري وكانت المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا هي الأخيرة بالنسبة له بقميص النادي الإنجليزي.

وخضع سيرجيو أجويرو للفحص الطبي صباح اليوم بحسب ما أكدته العديد من المصادر، ويبدو أنه اجتازه بنجاح، لأن النادي أعلن بشكل رسمي عن ضمه إلى الفريق الأول.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي عن توصله لاتفاق مع أغويرو للانضمام للفريق حتى صيف عام 2023 وبشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.

سوار احمد