وفد كوردستان يبحث آليات تنفيذ اتفاق الموازنة مع وزير المالية العراقي

أربيل (كوردستان 24)- بحث الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، آليات تنفيذ اتفاقية الموازنة المالية لعام 2021، مع وزير المالية العراقي علي علاوي.

ووصل الوفد المفاوض برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى بغداد مساء الأحد لتسوية الخلاف بشأن تنفيذ قانون الموازنة في مسعى يهدف لإحياء "بصيص الأمل" بين الجانبين الذي تم التوصل إليه في أعقاب الاتفاق على تمرير مشروع الموازنة.

واجتمع الوفد المفاوض اليوم الاثنين مع وفد من وزارة المالية برئاسة علي علاوي، حيث ابدى الجانبان استعدادهما لتنفيذ الاتفاقية.

ومن المقرر أن يتم عقد اتفاق آخر بشأن مسألة النفط وذلك بغرض اعداد تقرير مشترك وتقديمه لوزارة المالية العراقية.

ولم يتلق إقليم كوردستان منذ إقرار الموازنة العامة لسنة 2021، ديناراً واحداً الأمر الذي دفع حكومة الإقليم لمطالبة بغداد بضرورة الإيفاء بالتزاماتها.

وعلى الرغم من ذلك، لم تتوقف المحادثات بين الجانبين، وباتت تتركز حالياً على الجانب الفني لبحث تفاصيل أسباب تأخير إرسال المستحقات المالية.

وصوّت البرلمان العراقي في آذار مارس الماضي على قانون الموازنة بما في ذلك حصة إقليم كوردستان بعد خلافات ومفاوضات استغرقت شهوراً كثيرة.

وبلغت قيمة الموازنة العامة 164.4 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار)، وبعجز مالي بلغ 63 تريليون دينار (نحو 43 مليار دولار). ولا تزال هناك قضايا فنية عالقة تشتمل على آليات تنفيذ القانون في العراق عامة وبالأخص فيما يتعلق بإقليم كوردستان.

سوار احمد