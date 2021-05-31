كوردستان: أبلغنا تركيا رسميا بضرورة وقف قطع الأشجار والإضرار بطبيعة الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل في بيان، ان الحكومة ابلغت الجانب التركي بضرورة وقف عملية قطع اشجار غابات المناطق الحدودية داخل الاقليم.

وجاء في البيان ان "حكومة اقليم كوردستان قلقة وغير راضية من قطع الاشجار والإضرار بطبيعة اقليم كوردستان وقد أبلغت الجانب التركي بشكل رسمي بضرورة وقف عملية قطع الاشجار في المناطق الحدودية".

وتابع ان "حكومة اقليم كوردستان تجدد التأكيد على ان تواجد مسلحي حزب العمال الكوردستاني وخصوصا في المناطق الحدودية هو السبب لقدوم القوات التركية وحدوث المعارك بين الجانبين، لذا ندعو لأن يتم احترام سيادة الأراضي العراقية واقليم كوردستان وألا يتعرض سكان المنطقة للمزيد من النزوح والتهجير".

وألحق وجود العمال الكوردستاني ضرراً بالغاً بنحو 4500 قرية على طول الشريط الحدودي في إقليم كوردستان بعدما حولها إلى ساحة صراع دموي مسلح مع تركيا. ولم تستطع حكومة إقليم كوردستان من إيصال الخدمات إلى تلك القرى بسبب القصف المستمر.

ويرفض إقليم كوردستان أن تكون أراضيه، ضمن السيادة العراقية، منطلقاً لشن الهجمات على الدول المجاورة. وسبق أن طالب قادة الإقليم حزب العمال بإخلاء تلك القرى والسماح لسكانها العيش بسلام، لكن الحزب لا يزال يرفض تلك الدعوات وأي مساع للسلام.

سوار احمد