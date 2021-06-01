وزارتا الزراعة باقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تطالبان تركيا بوقف قطع أشجار الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- طالبت وزارتا الزراعة بإقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بيان، الحكومة التركية بوقف عملية قطع الأشجار في المناطق الحدودية والإضرار بالطبيعة وبسكان تلك المناطق.

وصدر بيان مشترك للوزراتين استنكرتا فيه هذه "التصرفات العدائية" ضد الطبيعة والبيئة العراقية وبيئة اقليم كوردستان.

ودعا البيان الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان لاتخاذ الاجراءات السريعة لوقف هذه الأعمال، كما ناشد البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتعاون معا لإيجاد حلول لهذه الأعمال "غير المسؤولة".

وأصدرت حكومة اقليم كوردستان في وقت سابق بيانا اكدت فيه أنها ابلغت الجانب التركي بضرورة وقف عملية قطع اشجار غابات المناطق الحدودية داخل الاقليم.

وذكر بيان الحكومة ان تواجد مسلحي حزب العمال الكوردستاني وخصوصا في المناطق الحدودية هو السبب لقدوم القوات التركية وحدوث المعارك بين الجانبين، داعيا الجانبين لاحترام سيادة الأراضي العراقية واقليم كوردستان.

سوار احمد